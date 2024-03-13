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В Сырдарьинском районе назначили нового хокима

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Мусурманкул Хатамов назначен хокимом Сырдарьинского района Сырдарьинской области, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Хокимом Сырдарьинского района назначен Мусурманкул Хатамов, ранее работавший помощником хокима, сообщает УзА.

Хатамов родился в 1986 году. В 2010 году окончил Гулистанский государственный университет.

До назначения работал помощником хокима по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле «Ижодкор» в Баяутском районе. Ранее Хатамов занимал различные должности в налоговых органах Баяутского района, города Ширин и Акалтынского района.

На новом посту он сменил Ботиржона Мирзакулова.