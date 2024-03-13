В Сырдарьинском районе назначили нового хокима

Хокимом Сырдарьинского района назначен Мусурманкул Хатамов, ранее работавший помощником хокима, сообщает УзА.
Хатамов родился в 1986 году. В 2010 году окончил Гулистанский государственный университет.
До назначения работал помощником хокима по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле «Ижодкор» в Баяутском районе. Ранее Хатамов занимал различные должности в налоговых органах Баяутского района, города Ширин и Акалтынского района.
На новом посту он сменил Ботиржона Мирзакулова.