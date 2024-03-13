Интервью Путина журналисту Киселеву. Главное

Об атаке на Белгородскую и Курскую области
Комментируя попытку прорыва украинских ДРГ на территорию России, президент отметил, что попытки Украины атаковать Белгородскую и Курскую области происходят на фоне неудач в зоне боевых действий.
«Сейчас инициатива полностью перешла к нашим Вооруженным силам. Это все знают, все признают», — отметил он.
Атаки были пресечены утром 12 марта. Сначала боевики попыталась проникнуть в Белгородскую область, а затем прорваться на приграничную территорию в районе Теткино Курской области. В результате активных действий военных и пограничников силы противника были отброшены, понеся большие потери.
По словам Путина, главная цель Украины, которая регулярно пытается атаковать российские регионы, заключается в том, чтобы если не сорвать, то хотя бы как-то помешать президентским выборам в РФ. Он отметил, что среди около 300 человек, которые предприняли попытку атаки, были и иностранные наемники.
О бессилии Запада перед единством народа
Путин отметил, что после начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса страны Запада столкнулись с бессилием перед растущими возможностями Вооруженных сил (ВС) РФ, российской экономики, а также единством народа.
Он указал на просчеты западных элит, которые полагали, что им удастся покончить с Россией с помощью санкций, западного оружия и руками украинских националистов.
«Но позднее пришло осознание того, что это маловероятно, а еще позже — что это невозможно. И пришло понимание, что вместо стратегического поражения они сталкиваются с бессилием», — заявил Путин.
Президент подчеркнул, что у Москвы в свою очередь нет намерения расколоть страны Запада и создавать там условия для усиления внутриполитических противоречий.
«Мы не собираемся там заниматься расколами, это они сами с блеском сделают», — добавил он.
О последствиях ввода польских войск на Украину
Также в ходе интервью был затронут вопрос о возможности ввода польских войск на Украину. По мнению Путина, Польша просто пытается использовать любой предло — от помощи украинским военным до прикрытия украинско-белорусской границы, чтобы вернуть «свои земли».
«Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими», — сказал Путин.
Он добавил, что если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет оттуда.
О планах генералов ФРГ ударить по Крымскому мосту
Несбыточными фантазиями Путин назвал и рассуждения немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту. Ранее в марте главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку записи, где офицеры ВВС Германии обсуждают, сколько ракет понадобится для атаки на Крымский мост и принесут ли эти удары результат.
«Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера», — указал он.
Путин добавил, что в России внимательно следят за тем, до чего договорятся немецкие офицеры. Кроме того, президент обратил внимание на агрессивное поведение немецкой оппозиции.
О появлении войск РФ у границ Финляндии
Президент также прокомментировал ситуацию на российско-финской границе. Он сообщил, что у границ Финляндии после вступления в НАТО появятся войска РФ и системы поражения.
«У нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда все убрали. Тем не менее это им решать. Они так решили. Но у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся», — заявил российский лидер.
Путин отметил, что у России с Финляндией прежде были «просто идеальные отношения». По его мнению, Финляндия не улучшила ситуацию с точки зрения своей безопасности, решив отказаться от сближения с Россией и вступить в НАТО. Вступление Швеции и Финляндии в альянс он назвал бессмысленным шагом.
О готовности России к ядерной войне
С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, заявил Путин. По его словам, стратегические ядерные силы постоянно находятся в состоянии боевой готовности, однако Россия не собирается развязывать войну.
«У нас есть свои принципы. Мы готовы применять оружие, если речь идет о существовании российского государства, угрозе его суверенитету и независимости. Всё прописано в нашей стратегии, мы ее не меняли», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что никогда не рассматривал применение ядерного оружия, в том числе тактического, в ходе конфликта на Украине.
Также он напомнил, что сегодня и США развивают свои ядерные силы, но это не означает их готовности начинать войну. Однако, указал президент, если Соединенные Штаты проведут ядерные испытания, не исключено, что Россия сделает то же самое.
«Но не думаю, что здесь всё несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», — добавил Путин.
О переговорах с Украиной
В беседе Путин подтвердил, что Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной, но они должны быть конструктивны, и прежде всего РФ будет исходить из интересов национальной безопасности.
«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились на земле», — указал Путин.
Он также подчеркнул, что переговоры нельзя рассматривать как паузу для улучшения собственного арсенала. Прекращение огня — это момент свободного времени, однако каждый из оппонентов должен понять для себя свой курс дальнейшего движения.
Телеведущий Дмитрий Киселев анонсировал интервью с президентом России 12 марта. Он отметил, что после послания Путина Федеральному собранию 29 февраля возникло много дополнительных вопросов. Трансляция беседы состоялась 13 марта в 10:00 по мск.