Узбекистан ратифицировал Конвенцию об охране заработной платы

Напомним, что закон о ратификации Конвенции Международной организации труда об охране заработной платы сенаторы одобрили в феврале. 12 марта документ подписал Шавкат Мирзиёев.
Конвенция направлена на обеспечение своевременной выплаты работодателями заработной платы в денежной форме. Ее правила распространяются на всех граждан, которым выплачивается заработная плата и на все сферы экономической деятельности и категории работников.
Отметим, что соглашение запрещает выплату заработной платы в виде долговых обязательств, расписок, купонов или иных форм, а также спиртных напитков и наркотиков.
При этом в отдельных отраслях и профессиях допускается частичная выдача заработной платы в натуральном виде при условии пользы для работника, а также «справедливой и разумной стоимости».
Согласно конвенции, зарплата должна выдаваться строго в валюте, имеющей законное обращение в стране. Вычеты из зарплаты можно производить только в размерах, определяемых национальным законодательством или коллективным договором. Зарплата охраняется от ареста в мере, которая считается необходимой для проживания работников и их семей.
Отметим, что на сегодняшний день к конвенции, подписанной в 1949 году в Женеве, присоединились 99 стран мира, среди них Казахстан, Кыргызстан Таджикистан, Россия, Турция, Израиль, Италия, Франция и Бразилия.