Узбекистан ратифицировал Конвенцию об охране заработной платы

Согласно конвенции, зарплата должна выдаваться строго в валюте, имеющей законное обращение в стране. Вычеты из зарплаты можно производить только в размерах, определяемых национальным законодательством или коллективным договором. Зарплата охраняется от ареста в мере, которая считается необходимой для проживания работников и их семей.