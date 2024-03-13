В Башкирии создан совет по патриотическому воспитанию

В Башкирии создан Республиканский координационный совет по патриотическому воспитанию граждан, следует из указа главы региона Радия Хабирова. Совет будет постоянно действующим координационно-совещательным органом по вопросам патриотического воспитания, отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона.



Председателем совета стал Радий Хабиров, заместителями — руководитель администрации главы республики Максим Забелин и главный федеральный инспектор по региону Алексей Касьянов. Также в совет входит военный комиссар региона Михаил Блажевич, директор департамента культуры, образования и молодежной политики Энже Вернигора, министр спорта республики Рустам Хабибов, министр культуры региона Амина Шафикова, директор Спортивно-патриотического центра «Алга-Патриот» Ринат Хабиров, заместитель председателя Курултая Башкирии Салават Хусаинов и другие.



Совет должен развивать систему патриотического воспитания в Башкирии через объединение и координацию деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций. Он обязан обеспечивать взаимодействие субъектов патриотического воспитания для реализации единой политики в этой сфере, а также разрабатывать предложения и рекомендации по развитию системы патриотического воспитания в республике.



Совет для решения своих задач может рассматривать проекты экспериментальных программ, пилотных проектов по патриотическому воспитанию и рекомендовать их для дальнейшего распространения, направлять предложения республиканским органам исполнительной власти, органам местного самоуправления Башкирии о разработке нормативных правовых актов по патриотическому воспитанию.



Майя Иванова

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