В Свердловской области сменился начальник Управления СКР

Известно, что Константин Мирошниченко работал в прокуратуре Катав-Ивановска и Миасса. Также в его послужном списке должности заместителя прокурора Металлургического района Челябинска и каслинского городского прокурора. После этого он был главой СУ СКР по Ленинскому району Челябинска.