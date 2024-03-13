В Свердловской области сменился начальник Управления СКР

Исполняющим обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области стал полковник юстиции Константин Мирошниченко. На этом посту он сменил Анатолия Надбитова. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
Известно, что Константин Мирошниченко работал в прокуратуре Катав-Ивановска и Миасса. Также в его послужном списке должности заместителя прокурора Металлургического района Челябинска и каслинского городского прокурора. После этого он был главой СУ СКР по Ленинскому району Челябинска.
— Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 9 января 2023 года освобожден от должности заместителя руководителя Следственного управления СК России по Челябинской области и назначен на должность заместителя руководителя СУ СК России по Свердловской области, — отметили в ведомстве.