ЗакС Петербурга отказался утвердить выплаты за рождение тройняшек и большего числа детей за раз

Законодательное собрание Петербурга на заседании 13 марта не поддержало поправку фракции «Справедливая Россия — За правду!», которая предложила выплачивать по миллиону рублей за каждого ребенка при рождении тройняшек и большего количества детей за раз.
Как передает корреспондент «Фонтанки», депутат от фракции Михаил Амосов, представляя поправку, уточнил, что с 2016 по 2021 год в среднем в год было по 14 таких случаев в Петербурге, когда женщина рожала тройню. Таким образом, добавил депутат, ежегодно на это пришлось бы тратить около 42 млн рублей.
Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко пояснил, почему такой меры нет в изначальном тексте законопроекта. Ее нет в указе президента, а такие семьи получают другие соцвыплаты, и, по мнению представителя Смольного, «возможно дублирование». Он добавил, что в Ленобласти, где такая поддержка оказывается, «выплаты не безусловные»: их получают не все, а только те, кто соответствует ряду критериев. Спикер подчеркнул, что тональность ответа — не отказ, и попросил не реагировать остро.
Поправку Заксобрание рассмотрело в рамках второго чтения инициативы о расширении льгот для многодетных семей, в частности, на оплату коммунальных услуг.
Депутаты поддержали другую поправку авторства семи депутатов от «Единой России», которая скорректировала формулировки для «недопущения двойственности применения» норм законопроекта.