ЗакС Петербурга отказался утвердить выплаты за рождение тройняшек и большего числа детей за раз

Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко пояснил, почему такой меры нет в изначальном тексте законопроекта. Ее нет в указе президента, а такие семьи получают другие соцвыплаты, и, по мнению представителя Смольного, «возможно дублирование». Он добавил, что в Ленобласти, где такая поддержка оказывается, «выплаты не безусловные»: их получают не все, а только те, кто соответствует ряду критериев. Спикер подчеркнул, что тональность ответа — не отказ, и попросил не реагировать остро.



Поправку Заксобрание рассмотрело в рамках второго чтения инициативы о расширении льгот для многодетных семей, в частности, на оплату коммунальных услуг.