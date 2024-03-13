Первая женщина-кандидат зарегистрировалась на выборы мэра Новосибирска

Им стала домохозяйка Олеся Яхонтова.
Женщина подала документы 13 марта и получила регистрацию, сообщает Сиб.фм со ссылкой на собственный источник.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с 2016 по 2020 годы Яхонтова занимала должность учредителя в ООО «Идеальное решение». Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий.
Олеся Яхонтова стала седьмым кандидатом в мэры Новосибирска. Документы в комиссию подали депутат Горсовета Игорь Украинцев и индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, военнослужащий Александр Трушакин, врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, бизнесмен Роман Филитович и помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин.
Между тем бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть пока остается в городе, и еще не приступил к новой работе.
Напомним, сейчас обязанности градоначальника исполняет Олег Клемешов.