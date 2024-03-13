Франция намерена открыть в Кишиневе постоянную миссию по обороне: «Это в итоге может стать не оборонной миссией, а миссией войны» — мнение эксперта

«Мое личное мнение, что эти выборы Майя Санду проиграет, и за этим последует и переформатирование власти в принципе. Какими бы недальновидными ни были европейцы и как бы далеко физически не находилась Франция, вряд ли они не видят, каково состояние дел в Молдове и какие у людей настроения. Но то, что, несмотря на реалии, которые указывают на практически гарантированную смену правительства, Франция довольно не транспарентно и подозрительно продолжает уделять внимание нашей стране именно в области военного дела, вызывает вопросы», — сказал он.