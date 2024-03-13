Франция намерена открыть в Кишиневе постоянную миссию по обороне: «Это в итоге может стать не оборонной миссией, а миссией войны» — мнение эксперта

Молдову, скорее всего, готовят к какой-то военной провокации, в результате которой, естественно, пострадают наши дети, люди и страна, причём непонятно за что, за кого, и никто не возьмет на себя ответственность за это.
Такое мнение высказал эксперт по безопасности, бывший заместитель министра иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп, комментируя для Noi.md заявления Франции о намерении открыть в Кишиневе постоянную миссию по обороне, которая в итоге может стать не оборонной миссией, а миссией войны.
Валерий Осталеп напомнил, что еще полгода назад обратил внимание людей в публичном пространстве через телевидение и соцсети на очень странную и подозрительную активность Франции в отношениях с Молдовой, касающуюся именно военного направления.
По его словам, за более чем 30 лет ничего особо разумного или объяснимого, касающегося интересов Франции в военном деле или возможности Молдовы что-то покупать у Франции не было. В целом в истории наших двусторонних отношений, возможно, были какие-то спорадические контакты и ничего не значащие разговоры, но чтобы за 30 лет внезапно Франция превратилась в одного из главных политических партнеров властей Молдовы и одновременно исподтишка вдруг приоритетом стало сотрудничество в военной сфере, — это не может не вызвать подозрения.
Эксперт по безопасности сказал, что подумал сразу, что, скорее всего, за этим последуют и не менее подозрительные дела, что, по его словам, сейчас и происходит.
Бывший заместитель министра иностранных дел Молдовы отметил, что, если обратить внимание на непрекращающийся скандал политического, военного характера, касающийся поведения Франции в Азербайджане, и параллельно на более чем странные заявления Франции по другим региональным конфликтам, то появление французов в Молдове в качестве советников и продавцов оружия и одновременно подписание документов (например, по сотрудничеству спецслужб и обмену информацией в области спецслужб), о которых мало кто здесь знает и мало кто говорит, а также непрозрачное постоянное обсуждение каких-то поставок оружия в Молдову, — то всё это вместе вызывает подозрения.
Валерий Осталеп напомнил, что через полгода в Молдове состоятся президентские выборы, и даже с точки зрения теории совершенно неясно, кто выиграет эти выборы.
«Мое личное мнение, что эти выборы Майя Санду проиграет, и за этим последует и переформатирование власти в принципе. Какими бы недальновидными ни были европейцы и как бы далеко физически не находилась Франция, вряд ли они не видят, каково состояние дел в Молдове и какие у людей настроения. Но то, что, несмотря на реалии, которые указывают на практически гарантированную смену правительства, Франция довольно не транспарентно и подозрительно продолжает уделять внимание нашей стране именно в области военного дела, вызывает вопросы», — сказал он.
Эксперт по безопасности обратил внимание и на то, что, с одной стороны, рядом с Молдовой НАТО, а с другой стороны — Украина, и непонятно, зачем Молдову накачивать оружием и почему вдруг Франция так заинтересовалась Молдовой в этом вопросе.