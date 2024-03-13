Мэр Шелест: омская Аллея олимпийских чемпионов будет расти

Юрия Евлампиевича Титова — легенды спортивной гимнастики, триумфатора Олимпиады 1956 года; Александра Алексеевича Музыченко — знаменитого яхтсмена, олимпийского чемпиона 1980 года; Никиты Александровича Прохорова — легкоатлета, паралимпийского чемпиона 2012 года; Елизаветы Викторовны Трущенко — дзюдоистки, победительницы Сурдлимпийский игр 2013 года; Артура Мовдалиевича Юсупова — фехтовальщика, обладателя золота Олимпиады 2021 года.
Отметим, что региональная федерация спортивной борьбы предложила разместить на аллее и бюст президента федерации спортивной борьбы России, олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили, который когда-то окончил Омский государственный институт физической культуры.
«Знаю, что Михаил Геразиевич отнесся к этой инициативе положительно и поблагодарил омских спортсменов за высокую оценку его достижений», — сообщил мэр города Омска Сергей Шелест в своём Телеграм-канале.
Важно, что проект выполнен и продолжает развиваться при участии известного омича — российского мецената Сергея Козубенко.