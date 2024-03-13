В Челябинске губернатор Текслер провел личный прием граждан

Со своей болью обратились к губернатору и жители Аргаяшского района: здесь не хватает регулярного транспорта до Челябинска. Особенно такой маршрут нужен тем, кто проживает в деревне Байгазина. От имени всех соседей просьбу озвучила Савия Низамова.