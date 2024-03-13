В Челябинске губернатор Текслер провел личный прием граждан

Помимо общения в рабочих поездках у губернатора существуют дни, посвященные личному приему граждан. Записаться на аудиенцию можно в администрации области по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 31, — в будни.
О физкультуре
На последнем приеме губернатору поступили сразу две спортивные просьбы. Тренер челябинской Детской дворовой хоккейной лиги Михаил Абдулкадиров попросил посодействовать с оборудованием новой площадки и раздевалки для хоккеистов в микрорайоне Парковый-2.
Алексей Текслер выразил благодарность за неравнодушие и пообещал проблему решить. Министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб, которому переадресовали вопрос, сообщил, что субсидию на реализацию доброго дела выделят в рамках реализации региональной госпрограммы.
— Раздевалку установим. Спасибо вам большое, что занимаетесь детьми, прививаете им любовь к спорту, это очень важно, — ответил посетителю губернатор.
Вторая инициатива поступила из села Октябрьское. Инструктор по спорту местного физкультурно-оздоровительного комплекса Александр Голубицкий попросил рассмотреть возможность строительства бассейна.
Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин дал ответ: объект уже в планах программы по развитию сельских территорий. Бассейн должен открыться в следующем году. Губернатор дал министру поручение уделить внимание и кадровому вопросу.
— Бассейн — это хорошо, но нужно, чтобы и тренеры были к его открытию. В каждом бассейне, который построим, должно быть обучение детей плаванию, — подчеркнул Алексей Текслер.
О культуре
Требуют внимания губернатора и культурные вопросы. Например, экскурсовод из Златоуста Татьяна Платонова приехала с просьбой сделать более современным городской краеведческий музей, которому в следующем году исполняется 200 лет. Работники мечтают о световом и акустическом оборудовании, специальных витринах.
— Разрешите выразить вам большую благодарность за то, что поддержали наш городской краеведческий музей, за пару лет он уже сильно изменился: починили крышу, заменили окна, провели косметический ремонт. Необходимо установить современное оборудование в зале, где расположится экспозиция, посвященная Великой Победе, — сказала посетительница.
Алексей Текслер такую важную инициативу, конечно, не оставил незамеченной. Он подчеркнул, что Златоуст — город трудовой доблести с богатой историей и культурным наследием, это важно сохранять и презентовать на достойном уровне.
— Мы готовимся к 80-летнему юбилею Победы и обязательно поможем с обновлением музея, — пообещал глава региона.
О дорогах и транспорте
Со своей болью обратились к губернатору и жители Аргаяшского района: здесь не хватает регулярного транспорта до Челябинска. Особенно такой маршрут нужен тем, кто проживает в деревне Байгазина. От имени всех соседей просьбу озвучила Савия Низамова.
Ответ предоставил министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев: «Вопрос с маршрутом уже проработан. Автобус из Челябинска до деревни Курамшина, с остановками в деревнях Байгазина и Костыли, начнет работу с 1 апреля».
Губернатор велел выслушать просьбы жителей и составить удобное расписание рейсов.
А в Красноармейском районе потребовался ремонт дороги: жительница поселка Луговой Алена Бородина попросила сделать комфортным их путь из сельской местности в город Копейск.
В миндоре сообщили, что ремонт данного участка в планах на 2024 год есть: восемь километров дорожного полотна приведут в порядок до сентября.