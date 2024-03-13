Технически лучше: что говорят о выборах в России иностранцы

«Это была отличная возможность посетить Крым, и я считаю, что крымчане очень сильные и добрые люди, и я был очень рад здесь находиться», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым. И добавил: «Здесь все мирно и спокойно, мы были и в Евпатории, и в Ялте, и в Бахчисарае — и все было прекрасно. И, я думаю, что здесь будут прекрасные и спокойные выборы».