Технически лучше: что говорят о выборах в России иностранцы

«Я как политический ученый изучал историю России, я считаю ее уникальной и особенной. Очень интересно посмотреть на то, как демократически устроены выборы в Российской Федерации. Считаю, что российская избирательная система гораздо более технически оснащена, она лучше устроена и соблюдены все те (демократические) моменты».
Отвечая на вопрос журналистов, почему он решил примерить на себя роль наблюдателя на выборах президента России, Хоодх ответил: «Мы считаем, что это была отличная возможность, чтобы посотрудничать с Российской Федерацией, и Мальдивы очень уважают помощь и ту экономическую связь, которая у нас есть с Российской Федерацией. И поэтому мы рады здесь присутствовать».
По его словам, нет никаких проблем, которые могли бы возникнуть между Россией и Мальдивами, поскольку у этих стран очень теплые и дружественные отношения. Также ученый признался, что не боится каких-либо санкций в отношении его персоны.
«Это была отличная возможность посетить Крым, и я считаю, что крымчане очень сильные и добрые люди, и я был очень рад здесь находиться», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым. И добавил: «Здесь все мирно и спокойно, мы были и в Евпатории, и в Ялте, и в Бахчисарае — и все было прекрасно. И, я думаю, что здесь будут прекрасные и спокойные выборы».
В минувшую среду типография «Таврида» передала членам Избиркома Крыма напечатанные бюллетени для выборов президента России, которые направлены в 28 территориальных избирательных комиссий. Как рассказал журналистам председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев, избирательная система Республики Крым абсолютно готова к проведению президентских выборов, полностью подготовлены все участковые и территориальные избирательные комиссии.
Днем ранее крымские общественники совместно с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» внедрили автоматизированную систему передачи сообщений от наблюдателей к экспертам в ходе голосования на президентских выборах в России.
Основным документом для голосования на выборах президента Российской Федерации является паспорт. Однако в некоторых случаях его возможно заменить другим удостоверением личности, рассказали в ЦИК.
В Херсонской области досрочное голосование на выборах президента России стартовало уже 27 февраля. Как сообщалось, оно затронет 172 избирательных участка из имеющихся 233.