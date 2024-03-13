МИД Афганистана: Узбекистан за использование соседом Амударьи и готов оказать помощь

С афганской стороны во встрече принял участие заместитель премьер-министра по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар Ахунд.
В ходе встречи с представительной узбекской делегацией во главе с Саидовым были обсуждены вопросы политического, экономического и торгового сотрудничества, а также региональных связей.
«Обсуждая управление водными ресурсами и развитие сельского хозяйства, мулла Абдул Гани Барадар Ахунд упомянул канал Коштепа на севере Афганистана, давнее стремление афганского народа, которому мешают затяжные конфликты и нестабильность. Он выступал за справедливое использование реки, как и в других странах бассейна реки Амударья, отмечая, что с восстановлением Исламского Эмирата начался прогресс на этом канале, обеспечивая права афганцев, не вызывая беспокойства соседних стран», — отмечается в сообщении МИД Афганистана.
Здесь также говорится, что Узбекистан пообещал оказать поддержку афганским транзитным и электроэнергетическим проектам, а также инвестировать в производство электроэнергии на основе угля.
Мулла Барадар в ходе переговоров подчеркнул необходимость регионального сотрудничества, особенно с Узбекистаном, повышения уровня транзита через Афганистан и Узбекистан, развития торговых отношений, расширения железнодорожной сети, инвестиций в Афганистан, решения транспортных и таможенных проблем, а также поддержки афганцев, проживающих в Узбекистане.
О том, что в ходе визита в Афганистан и переговоров особое внимание было уделено активизации экономических связей, созданию максимально благоприятных условий для эффективного взаимодействия между бизнес-сообществами двух стран, отмечает в своем сообщении и сам глава МИД Узбекистана.
«У нас богатая и общая история, общие традиции и будущее. Существует много направлений, которые мы можем использовать совместно», — пишет Бахтиёр Саидов.