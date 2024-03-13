МИД Афганистана: Узбекистан за использование соседом Амударьи и готов оказать помощь

«Обсуждая управление водными ресурсами и развитие сельского хозяйства, мулла Абдул Гани Барадар Ахунд упомянул канал Коштепа на севере Афганистана, давнее стремление афганского народа, которому мешают затяжные конфликты и нестабильность. Он выступал за справедливое использование реки, как и в других странах бассейна реки Амударья, отмечая, что с восстановлением Исламского Эмирата начался прогресс на этом канале, обеспечивая права афганцев, не вызывая беспокойства соседних стран», — отмечается в сообщении МИД Афганистана.