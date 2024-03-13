Гагаузия попросила Россию открыть счета для социальных выплат

Восьмого марта глава Гагаузии вернулась из России, где с 1 марта находилась с рабочим визитом. В РФ у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.
«Я обратилась к властям РФ с просьбой дать возможность удаленно открыть счета жителям Гагаузии, чтобы на эти счета мы могли начислять пенсионерам надбавки, чтобы гагаузские учителя, врачи, работники полиции по таким счетам могли получить надбавки к основной зарплате. Счета в российской платежной системе “Мир”, — сказала Гуцул журналистам, подводя итоги своего визита в РФ.
Она выразила сожаление, что власти Молдавии оказывают на регион давление, в том числе экономическое. Также руководитель автономии отметила, что Гагаузия намерена развивать экономические отношения с Россией. «Прямо сейчас мы обсуждаем и прорабатываем с нашими российскими партнерами конкретные цифры льгот по акцизу, пошлинам и так далее. Пока могу сказать, что гагаузские экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдавии», — сказала Гуцул.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.