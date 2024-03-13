Верховный суд приступил к завершению процесса по делу палача Хатыни Катрюка

Заместитель генпрокурора Алексей Стук перед началом очередного судебного заседания, обратил внимание на историческое значение данного процесса, проходящего впервые в Беларуси. Он заметил, что данное уголовное дело поспособствует тому, чтобы еще раз очередным фактом подтвердить и сохранить историю, не дать переписать историю Великой Отечественной войны. Также гособвинитель напомнил, что оккупация Беларуси продолжалась 1133 дня, и в течение каждого из них гитлеровцы планомерно и жестоко истребляли мирное население.