Верховный суд приступил к завершению процесса по делу палача Хатыни Катрюка

Верховный Суд Беларуси приступил к завершающей стадии судебного процесса по обвинению в геноциде Владимира Катрюка, известного как палач Хатыни, сообщила 13 марта БелТА.
Заместитель генпрокурора Алексей Стук перед началом очередного судебного заседания, обратил внимание на историческое значение данного процесса, проходящего впервые в Беларуси. Он заметил, что данное уголовное дело поспособствует тому, чтобы еще раз очередным фактом подтвердить и сохранить историю, не дать переписать историю Великой Отечественной войны. Также гособвинитель напомнил, что оккупация Беларуси продолжалась 1133 дня, и в течение каждого из них гитлеровцы планомерно и жестоко истребляли мирное население.
— Результаты расследования уголовного дела о геноциде и процесс, который скоро завершится, по мнению гособвинения, полностью подтверждают: то, что делалось гитлеровскими захватчиками в отношении мирного населения, — это самый настоящий геноцид, то есть истребление жестоким образом мирного населения, которое никоим образом не могло оказать никакого сопротивления, — прокомментировал Стук.