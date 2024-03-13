Депутаты ЗС приняли участие в форуме-концерте «Единство народа» в Иркутске

Накануне, 12 марта, во всех регионах России состоялся форум-концерт «Единство народа» (12+). В Иркутске в мероприятии приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев, спикер Заксобрания Алексадр Ведерников, вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров, мэр города Руслан Болотов, глава гордумы Евгений Стекачев, участники СВО и их семьи, представители общественности, а также творческие коллективы, пишет ИА IrkutskMedia.
На митингах-концертах собрались сторонники государственной политики по защите и сохранению национальных, семейных и культурных ценностей. Основные события форума состоялись в Волгограде. Председатель СБР Дмитрий Медведев обратился к гостям мероприятия по всей России. Он отметил, что всех участников форума связывает желание жить в сильной стране под руководством сильного лидера.
«В своем послании президент Владимир Путин сказал, что вековая сплоченность и единство народа России — это колоссальная всепобеждающая сила. Сегодня фронт везде — и там, на передовой, и здесь, в городах и селах нашей страны. На фронте говорят, что снаряды решают все», — сообщил Александр Ведерников.
По его словам, взять Россию извне не получилось ни в Первую мировую, ни во Вторую мировую войну. Каждый опущенный в урну голос председатель Заксобрания сравнил со снарядом, который приближает страну к победе.