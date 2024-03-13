Депутаты ЗС приняли участие в форуме-концерте «Единство народа» в Иркутске

«В своем послании президент Владимир Путин сказал, что вековая сплоченность и единство народа России — это колоссальная всепобеждающая сила. Сегодня фронт везде — и там, на передовой, и здесь, в городах и селах нашей страны. На фронте говорят, что снаряды решают все», — сообщил Александр Ведерников.