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Радий Хабиров рассказал о реализации программы по благоустройству в Башкирии

С 2019 года в Башкирии по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» с помощью федеральной поддержки удалось благоустроить 683 объекта по всей республике.
Источник: соцсети

Об этом в соцсетях рассказал Радий Хабиров.

Работы провели в парках, набережных, скверах и других территориях. В этом году благоустроят еще 123 локации.

— Самое важное здесь, что территории для благоустройства по этой программе выбирают сами жители, — прокомментировал он. — Ежегодно Минстрой России проводит голосование, по итогам которого определяется перечень победителей — на них выделяют средства из федерального бюджета.

В этом году из 216 объектов в городах и районах Башкирии на голосовании выберут 120. С 15 по 17 марта можно прийти на пункт голосования и выбрать пространство для проведения работ. Волонтеры на местах помогут разобраться во всех тонкостях.

ЖКХ