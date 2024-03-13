Радий Хабиров рассказал о реализации программы по благоустройству в Башкирии

Об этом в соцсетях рассказал Радий Хабиров.
Работы провели в парках, набережных, скверах и других территориях. В этом году благоустроят еще 123 локации.
— Самое важное здесь, что территории для благоустройства по этой программе выбирают сами жители, — прокомментировал он. — Ежегодно Минстрой России проводит голосование, по итогам которого определяется перечень победителей — на них выделяют средства из федерального бюджета.
В этом году из 216 объектов в городах и районах Башкирии на голосовании выберут 120. С 15 по 17 марта можно прийти на пункт голосования и выбрать пространство для проведения работ. Волонтеры на местах помогут разобраться во всех тонкостях.