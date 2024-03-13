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Суд обязал предоставить рабочие места помощникам депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева

Самарский областной суд принял решение обязать правительство Самарской области и департамент управления делами губернатора предоставить рабочие места помощникам депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева.
Источник: Коммерсантъ

Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

«Более двух лет уже после моего избрания депутатом Госдумы мне вставляют палки в колеса, отказывая в предоставлении помещения для работы помощников в здании правительства области или губернской думы, хотя это прямая норма федерального закона о статусе депутата Госдумы и сенатора», — отметил господин Матвеев, добавив, что среди его помощников есть действующие депутаты губдумы.

Андрей Сазонов.