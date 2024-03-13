Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.
«Более двух лет уже после моего избрания депутатом Госдумы мне вставляют палки в колеса, отказывая в предоставлении помещения для работы помощников в здании правительства области или губернской думы, хотя это прямая норма федерального закона о статусе депутата Госдумы и сенатора», — отметил господин Матвеев, добавив, что среди его помощников есть действующие депутаты губдумы.
Андрей Сазонов.
Суд обязал предоставить рабочие места помощникам депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева
Самарский областной суд принял решение обязать правительство Самарской области и департамент управления делами губернатора предоставить рабочие места помощникам депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева.
Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.