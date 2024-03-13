Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву

В. Путин: Понимаете, это как «Янки при дворе короля Артура» или еще что-нибудь в этом роде. Невозможно ответить на этот вопрос, потому что вопрос был задан в то время, в том контексте историческом и экономическом, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности. И все это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: «Я к этому не готов». Не потому что я чего-то испугался, а потому что масштаб задач был огромный, и количество проблем нарастало с каждым днем, как снежный ком. Поэтому я сказал искренне и не потому что, повторяю, чего-то испугался, а потому что я думал, что не готов для того, чтобы решить все эти проблемы, не дай бог, еще хуже сделаю что-нибудь. Вот о чем шла речь. Поэтому я сказал абсолютно искренне и, если вернуться, повторил бы то же самое.