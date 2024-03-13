Сергей Шелест с заместителем зачитали аудиосказки для детских библиотек

подразумевает создание целой базы из более чем двухсот аудиосказок, прочитанной мужскими голосами отцов-омичей. Записанные книги доступны детям из любой точки России и мира. Аудиобиблиотека представлена русскими народными сказками, авторскими произведениями, стихами классиков отечественной детской литературы.
Сергей Шелест и его заместитель, руководитель аппарата мэра Юрий Казаков записали аудиокниги для детей. Градоначальник прочел сказку «Каша из топора», а Казаков — «Война грибов с ягодами».
«Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин объявил 2024 год Годом семьи. А семья — это традиции, преемственность поколений, передача общечеловеческих ценностей и нашего культурного кода детям и внукам. Спасибо нашим библиотекам за такое начинание, а молодежному пространству “Место 8.20”, в котором проходила запись, — за теплый прием», — пояснил Шелест в своем телеграм-канале.
Отметим, вся база сказок будет размещена на сайте омских муниципальных библиотек. Социально-значимый проект «Папины сказки» направлен на улучшение семейных отношений и межнациональных связей между народами России.
Фото: Сергей Шелест зачитывает сказку / источник: Мария Эрнст.