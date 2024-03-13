Сергей Шелест с заместителем зачитали аудиосказки для детских библиотек

«Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин объявил 2024 год Годом семьи. А семья — это традиции, преемственность поколений, передача общечеловеческих ценностей и нашего культурного кода детям и внукам. Спасибо нашим библиотекам за такое начинание, а молодежному пространству “Место 8.20”, в котором проходила запись, — за теплый прием», — пояснил Шелест в своем телеграм-канале.