От пиццы до жилья: что челябинцы смогут выиграть на избирательных участках

В Челябинске, как мы уж рассказывали, состоится викторина, по результатам которой жителям подарят три квартиры и десять автомобилей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
В Магнитогорске устроят краеведческую викторину «Магнитогорск — стальное сердце России», приуроченную к 95-летию города. Участники поборются за квартиру, шесть автомобилей, 20 телевизоров, 50 смартфонов и 50 планшетов.
В Брединском районе на избирательных участках состоится викторина «Люби и знай свой Брединский край». Она будет посвящена 90-летию образования Челябинской области и 70-летию освоения целины. Жители попытаются получить телевизор, холодильник, пылесос, акустическую систему или один из 160 сертификатов на пиццу.
Кунашакский район проведет правовую игру «История выборов президента России» с показом электронной презентации, а местная газета «Знамя труда» организует конкурс «Всей семьей». Жители семьями должны будут сфотографироваться в дни выборов у избирательных участков, а затем выкладывать снимки в паблике газеты. Выиграть можно будет стиральные машины, утюги, микроволновки, мясорубки, чайники и пылесосы.
Жители Кыштыма смогут принять участие в викторине «Всей семьей — за Кыштым!», посвященной Году семьи. Для них подготовили 180 призов — бытовую технику и электронику, смартфоны и ноутбук. На участках будут работать передвижная выставка лоскутного шитья, фотозона «Я люблю Кыштым!», детям сделают аквагрим, также избирателей ждут концерты.
В Копейске пройдет викторина «Всей семьей — за Копейск», где тоже разыграют ценные подарки. На территории избирательного участка в ДК Кирова перед зданием будет играть эстрадно-духовой оркестр.
В Верхнем Уфалее один участок превратят в фотостудию — там разместят несколько фотозон, а в Саткинский район выступать на участках приедет театр ростовых кукол. В других территориях Челябинской области на участках практически повсеместно тоже пройдут концерты, фотоакции, конкурсы и викторины, а рядом с пунктами для голосования — мероприятия, приуроченные к Масленице.
Выборы президента России будут идти три дня — с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут откроются в 08:00, проголосовать можно будет до 20:00.