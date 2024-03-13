От пиццы до жилья: что челябинцы смогут выиграть на избирательных участках

В Верхнем Уфалее один участок превратят в фотостудию — там разместят несколько фотозон, а в Саткинский район выступать на участках приедет театр ростовых кукол. В других территориях Челябинской области на участках практически повсеместно тоже пройдут концерты, фотоакции, конкурсы и викторины, а рядом с пунктами для голосования — мероприятия, приуроченные к Масленице.