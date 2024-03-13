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Власти Прикамья рассказали, как будет выглядеть памятник бойцам СВО

На памятнике воинам спецоперации в Закамске изобразят князя Владимира.
Источник: администрация города Перми

В этом году в Кировском районе Перми планируется возвести памятник участникам спецоперации. Проект мемориала представила мэрия. На арт-объекте изобразят князя Владимира, который причислен к лику святых.

Памятник сделают в виде киота. Его установят в сквере на улице Танцорова. Инициатором проекта является ТОС «Водники». Самоуправление выиграло грант в размере 1,5 млн рублей.

— Мы уверены, что поддержание исторической памяти является важной задачей для нас всех, и эти проекты станут важным шагом на пути сохранения и передачи наследия будущим поколениям. Мы гордимся возможностью внести свой вклад в создание мест, которые будут напоминать о героических событиях и о доблестных членах нашего общества, — отметил на своей странице соцсети глава Кировского района Михаил Борисов.

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