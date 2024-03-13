Власти Прикамья рассказали, как будет выглядеть памятник бойцам СВО

— Мы уверены, что поддержание исторической памяти является важной задачей для нас всех, и эти проекты станут важным шагом на пути сохранения и передачи наследия будущим поколениям. Мы гордимся возможностью внести свой вклад в создание мест, которые будут напоминать о героических событиях и о доблестных членах нашего общества, — отметил на своей странице соцсети глава Кировского района Михаил Борисов.