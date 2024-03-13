В ЦИК Башкирии рассчитывают на хорошую явку избирателей

«Все те технологические особенности, которые применяются в эту кампанию, это и комплексы обработки избирательных бюллетеней, и видеонаблюдение (видеофиксация), и многодневное голосование, и изготовление протоколов итогов голосования на УИКах с использованием специального программного обеспечения, защищенные куар-кодом — все это те новации, которые мы уже апробировали, уже применяли в ходе предыдущих кампаний. Здесь мы уже прекрасно понимаем, как со всем этим работать, как организовать избирательный процесс таким образом, чтобы он традиционно прошел на высоком, должном уровне. Понятно, что мы тоже анализируем информацию, которая поступает из различных источников, и понимаем, что эти выборы, наверное, не станут какими-то обычными, стандартными с учетом международной обстановки, с учетом того, что идет СВО. Скажем так, что мы ко всему готовы», — резюмировал зампредседателя Центризбиркома Башкирии.