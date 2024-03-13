В ЦИК Башкирии рассчитывают на хорошую явку избирателей

Напомним, выборы главы государства состоятся уже совсем скоро, с 15 по 17 марта 2024 года.
«Цифры, конечно, не озвучиваем. Однако могу сказать, что мы настраиваем участковые избирательные комиссии на то, что будет хорошая явка, поскольку и избиратели говорили нам об этом. Те исследования, которые мы до сегодняшнего дня тоже смотрим, исследования, связанные с анализом хода избирательном кампании, говорят о том, что избиратель ждет таких выборов на самом деле. Это, конечно, не является особенностью, но для нас это — некий сигнал для того, чтобы мобилизоваться и, пожалуй, еще более ответственно подойти к организации избирательного процесса».
Не менее важный момент — технологические особенности, используемые в избирательной кампании.
«Все те технологические особенности, которые применяются в эту кампанию, это и комплексы обработки избирательных бюллетеней, и видеонаблюдение (видеофиксация), и многодневное голосование, и изготовление протоколов итогов голосования на УИКах с использованием специального программного обеспечения, защищенные куар-кодом — все это те новации, которые мы уже апробировали, уже применяли в ходе предыдущих кампаний. Здесь мы уже прекрасно понимаем, как со всем этим работать, как организовать избирательный процесс таким образом, чтобы он традиционно прошел на высоком, должном уровне. Понятно, что мы тоже анализируем информацию, которая поступает из различных источников, и понимаем, что эти выборы, наверное, не станут какими-то обычными, стандартными с учетом международной обстановки, с учетом того, что идет СВО. Скажем так, что мы ко всему готовы», — резюмировал зампредседателя Центризбиркома Башкирии.
Как сообщал ранее Башинформ со ссылкой на главу ЦИК РБ, в Башкирии на предстоящих выборах президента Российской Федерации будет задействовано 3308 избирательных участков.