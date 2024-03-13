Крым готов к проведению выборов президента — глава Избиркома

«Они увидели здесь в Крыму, каким образом идет подготовка, и в случае, если они объективно донесут до общественности все то, что увидели, это будет полезным, важным и необходимым элементом. Это важно для того, чтобы мы еще раз уверенно сказали, что все избирательные процессы в республике проходят легитимно и абсолютно законно».