Крым готов к проведению выборов президента — глава Избиркома

В среду иностранные наблюдатели встретились в Симферополе с представителями Избиркома Крыма. Им подробно рассказали о правах граждан России как избирателей, а также о подготовке к голосованию.
«Крым на 100% готов к проведению президентских выборов. И я уверен, что 15, 16 и 17 марта крымчане придут на избирательные участки, будет хорошая активность. К этому есть предпосылки, и так оно и будет», — сказал журналистам Малышев.
В ходе визита в Крым международные эксперты лично наблюдали за подготовкой к голосованию, обеспечением прав избирателей, работой представителей Избиркома. По мнению иностранных гостей, избирательная система Российской Федерации технически оснащена лучше, чем во многих других странах, а сам процесс выборов организован с соблюдением демократических прав и свобод.
«Они увидели здесь в Крыму, каким образом идет подготовка, и в случае, если они объективно донесут до общественности все то, что увидели, это будет полезным, важным и необходимым элементом. Это важно для того, чтобы мы еще раз уверенно сказали, что все избирательные процессы в республике проходят легитимно и абсолютно законно».
Как сообщалось, в республике зарегистрированы 1 миллион 478 тысяч 800 избирателей, для голосования готовы более 1000 участков. Проголосовать на выборах можно как очно, так и онлайн — с помощью электронного дистанционного голосования.