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Лукашенко поздравил Асифа Али Зардари с избранием на пост Президента Пакистана

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Асифа Али Зардари с избранием на пост Президента Исламской Республики Пакистан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Источник: БЕЛТА

«Убежден, что под Вашим эффективным руководством страна останется гарантом и двигателем прогресса в Азиатском регионе. За 30 лет с момента установления дипломатических отношений Беларусь и Пакистан не только достигли высокого уровня взаимодействия, но и стали настоящими партнерами. Надеюсь, что при Вашей поддержке белорусско-пакистанский диалог продолжит успешно развиваться по всем направлениям на благо обоих народов», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Асифу Али Зардари крепкого здоровья и плодотворной работы на ответственном государственном посту, а Пакистану — добра и мира.

Лукашенко Александр