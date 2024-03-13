Лукашенко поздравил Асифа Али Зардари с избранием на пост Президента Пакистана

«Убежден, что под Вашим эффективным руководством страна останется гарантом и двигателем прогресса в Азиатском регионе. За 30 лет с момента установления дипломатических отношений Беларусь и Пакистан не только достигли высокого уровня взаимодействия, но и стали настоящими партнерами. Надеюсь, что при Вашей поддержке белорусско-пакистанский диалог продолжит успешно развиваться по всем направлениям на благо обоих народов», — говорится в поздравлении.