Глава ЦИК Татарстана: «Жалоб на принуждение к голосованию не поступало»

«У нас есть республиканская и федеральные горячие линии, есть сайты ЦИК РФ и ЦИК РТ. Все каналы коммуникации работают. За все дни подготовки было 306 звонков. И практические все они были “информационными”, люди интересовались, как осуществить свое удобное голосование, как и где найти свой участок, в какое время он работает. Спрашивали и про надомное голосование. Мы постоянно в контакте и готовы к реагированию на вопросы, которые могут возникать у избирателей», — отметил он.