Крымский мост в центре Симферополя: столицу украсил новый мурал

«Мурал появился на фасаде пятиэтажки по проспекту Кирова, 43. Сейчас этот арт-объект находится в финальной стадии создания — художники завершают покрытие изображения лаком, полностью все готово будет уже завтра», — сказал Зинченко.
Поскольку создание мурала с самого начала планировали приурочить в годовщине событий Крымской весны, его торжественное открытие назначили на праздничную дату 16 марта, уточнил глава профильного госкомитета.
«На фасаде изображен Крымский мост как символ воссоединения Крымского полуострова с Российской Федерацией. Само изображение, его стилистика принадлежит молодому художнику Вере Ершовой. А уже крымские художники-профессионалы перевели изображение на фасад здания», — рассказал собеседник агентства.
На фасаде дома, где нарисован мурал, ранее была размещена незаконная реклама, ее демонтировали в феврале, после чего художники приступили к работам по созданию художественного изображения.
По его словам, проект по созданию патриотических муралов в городах Крыма будет продолжен: не менее десяти таких арт-объектов планируют создать в разных населенных пунктах республики в текущем году.