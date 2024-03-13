В Новосибирске Клемешов недоволен работой департамента транспорта

Помимо этого, и.о. мэра поручил начать подготовку к ямочному ремонту, особенно сосредоточившись на повороте с Мочищенского шоссе на улицу Жуковского. Кроме того, он отметил, что недостаточная уборка крыш города может привести к ухудшению ситуации в связи с предстоящими осадками. Принято решение передать информацию в прокуратуру о несоблюдении графика работ.