Многодетные семьи из Петербурга будут получать выплаты на детей до 23 лет

Парламентарии петербургского Законодательного собрания приняли документ о расширении региональных социальных мер для многодетных семей. О подробностях сообщила пресс-служба Мариинского дворца.
— Действие права на меры социальной поддержки для многодетной семьи продлевается до достижения старшим ребенком возраста 23 лет, но в случае, если он получает образование в очной форме, — уточнили в парламенте.
Кроме того, депутаты пришли к выводу, что статус многодетной семьи не будет иметь ограничений во времени. Ожидается, что после внесения поправок число многодетных семей в Северной столице вырастет почти на 11 тысяч.
К слову, петербургские парламентарии также намерены облегчить жизнь не только многодетным семьям, но и пенсионерам. Так, для пожилых жителей города на Неве планируется расширить действие «Пушкинской карты», чтобы такая категория граждан смогла разнообразить свой культурный досуг на льготных условиях. Инициатива находится на стадии обсуждения.