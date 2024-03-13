В Башкирию на выборы приедет 10 иностранных наблюдателей

Об этом на пресс-конференции, которая прошла в ИА «Башинформ» рассказала сегодня, 13 марта, секретарь ЦИК РБ Марина Долматова.
По словам председателя избирательной комиссии республики, всего свой голос на выборах должны отдать 2994100 человек, которые имеют избирательные права. При этом голосовать можно будет на родном языке — башкирском или татарском. Для этого 12% бюллетеней напечатали на башкирском языке и 5,%% — на татарском.
Напомним, что выборы будут идти три дня с 15 по 17 марта. На участках, которые расположены в школах, 15 марта проведут Дни здоровья либо придумают другие занятия, не связанные с учебным процессом. А 17 марта почти все районы подготовили площадки с празднованием Масленицы, куда люди смогут отправиться сразу после голосования.
К слову, жители Башкирии, которые находятся сейчас на территории СВО, уже отдали свои голоса в рамках досрочного голосования с 29 февраля по 3 марта. Однако во всех четырех новых регионах в основные дни выборов также будет работать избирательные участки.