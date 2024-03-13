В Башкирию на выборы приедет 10 иностранных наблюдателей

Напомним, что выборы будут идти три дня с 15 по 17 марта. На участках, которые расположены в школах, 15 марта проведут Дни здоровья либо придумают другие занятия, не связанные с учебным процессом. А 17 марта почти все районы подготовили площадки с празднованием Масленицы, куда люди смогут отправиться сразу после голосования.