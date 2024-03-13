Токаев проведет Национальный курултай 15 марта в Атырау

«15 марта в городе Атырау под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится третье заседание Национального курултая».
Президент Казахстана предложил создать Национальный курултай в качестве моста между властью и обществом во время своего послания народу Казахстана 16 марта 2022 года.
Первое заседание состоялось в том же году через два месяца в новообразованной Улытауской области.
В состав Национального курултая, в соответствии с указом президента, вошли 117 человек, в числе которых известные политические, общественные деятели, действующие политики, представители бизнеса и многие другие.
Второе заседание Национального курултая состоялось в Туркестане 17 июня 2023 года.
Говоря о подготовке к очередному заседанию, заместитель председателя Национального курултая — Государственный советник Ерлан Карин отметил реализацию президентских инициатив по восстановлению и образованию новых районов в Восточно-Казахстанской области и области Абай, по упорядочиванию региональной символики и другим вопросам деятельности курултая.