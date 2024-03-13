Налоговая реформа, Армения в ОДКБ и портрет Гагарина. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. «День посвящен рабочим встречам», они не будут публичными.
Визит в Турцию «давно готовится», «очень много вопросов там нуждается во внимании глав государств». «В настоящий момент четких сроков этих контактов у нас нет».
О поездке в Якутию Кремль своевременно сообщит, как и о планах президента на День космонавтики 12 апреля.
«Президент говорил о справедливости налогообложения». «Кто зарабатывает меньше — должны и платить меньше», и наоборот: «В этом основной принцип справедливости».
«Основные модальности и технологии для этого, целесообразные для нынешнего момента, должны предложить наши народные избранники из Госдумы и кабинет».
В Кремле слышали заявления премьера Армении Пашиняна о возможном выходе его страны из ОДКБ.
«Очевидно, что предстоит большая работа, нам нужны контакты — и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне». «Будем прояснять и разговаривать».
«В рамках ОДКБ предстоит определенная работа».
О непальцах на СВО
Вопрос о пребывании уроженцев Непала в зоне спецоперации на Украине — «это никак не тема администрации [президента], это все-таки тема министерства иностранных дел».
Запросов от Непала на контакты на высшем уровне не было.
О Гагарине
Песков затруднился ответить, куда поставил Путин подаренный ему главой Роскосмоса Юрием Борисовым портрет первого космонавта Юрия Гагарина: «Пока не могу ответить, я не знаю».
Планов встретиться с родственниками Гагарина у главы государства «в настоящий момент нет».