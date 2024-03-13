Шора и Плахотнюка могут лишить молдавского гражданства — глава администрации президента

«Согласно статье 23 “Закона о гражданстве”, гражданство Республики Молдова может быть отозвано указом президента Республики Молдова у лица, которое “с) совершило особо тяжкое деяние, нанесшее значительный ущерб государству, что было доказано судом”. В то же время упомянутые два лица в качестве молдавских граждан должны ответить перед законом за совершенные преступления против государства, кражу денег, ответить в молдавских тюрьмах перед законом Республики Молдова», — написал Бэлуцел в соцсетях.