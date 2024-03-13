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Лукашенко подписал указ о допмерах стабильного функционирования экономики

Лукашенко подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики» 13 марта.
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта, в среду, подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики», проинформировали в телеграм-канале «Пул Первого».

Согласно указу, были определены случаи, когда не требуются получение разрешения, а также уплата взносов в случае отчуждения имущества лиц из недружественных стран. Кроме того, белорусскому правительству было предоставлено право, связанное с разъяснением вопросов применения, которые были установлены указанным подпунктом положений.

Лукашенко Александр
экономика