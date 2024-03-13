Лукашенко подписал указ о допмерах стабильного функционирования экономики

Согласно указу, были определены случаи, когда не требуются получение разрешения, а также уплата взносов в случае отчуждения имущества лиц из недружественных стран. Кроме того, белорусскому правительству было предоставлено право, связанное с разъяснением вопросов применения, которые были установлены указанным подпунктом положений.