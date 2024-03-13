Наурыз отметят по-новому в Казахстане: 10-дневное расписание

Напомним, ранее в интервью Egemen Qazaqstan Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для него Новый год не имеет сакрального значения. Президент подчеркнул, что у нас есть и собственный Новый год — Наурыз, который олицетворяет начало нового жизненного цикла природы.