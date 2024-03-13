Латвия возобновила усиленный режим охраны на границе с Беларусью

В таком формате службы будут работать до 12 сентября на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов, а также в Каунатской волости Резекненского края и города Даугавпилса.
Отмечается, что на такие меры правительство Латвии пошло в связи «с возобновившимся ростом числа попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы».
По информации латвийских властей, в этом году пресечены попытки 304 человек незаконно перейти границу, а двое были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.