Гендиректор «Белавиа» сказал про негативное влияние западных санкций

Он обратил внимание на то, что «Белавиа» и «Аэрофлот» являются членами Международной ассоциации воздушного транспорта, объединяющей около 90% всего пассажирского авиатранспорта мира. По словам Чергинца, раз в год проводится встреча, которая в 2023 году прошла в Стамбуле. Он отметил, что на ней общались с западными коллегами и экспертами.