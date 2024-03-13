Гендиректор «Белавиа» сказал про негативное влияние западных санкций

Генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец во время союзного стрима «Минск-Москва» заявил, что введенные со стороны Запада санкции в отношении «Белавиа», а также российских авиакомпаний, оказывают негативное влияние на всю авиационную отрасль мира, пишет sb.by.
Он обратил внимание на то, что «Белавиа» и «Аэрофлот» являются членами Международной ассоциации воздушного транспорта, объединяющей около 90% всего пассажирского авиатранспорта мира. По словам Чергинца, раз в год проводится встреча, которая в 2023 году прошла в Стамбуле. Он отметил, что на ней общались с западными коллегами и экспертами.
— И безусловно, в кулуарах все говорят на одном и том же языке, соглашаются, что эти ограничения никому не нужны и имеют крайне отрицательное влияние на экономические показатели отрасли и пассажиров.
Гендиректор белорусского авиаперевозчика отметил и неудобства, с которыми сталкиваются пассажиры. Так, они не могут долететь прямым рейсом и им необходимо все это делать с пересадками из-за чего время полета увеличивается. Кроме того, это также оказывает влияние и на стоимость билетов. Для авиакомпаний, уточнил он, эффект тоже негативный.
— Я думаю, что практически ни одна авиакомпания не скажет, что это пошло на пользу.
Однако, подчеркнул Чергинец, большинство авиакомпаний Запада не могут открыто сказать о негативной эффекте, а также призвать открыть сообщение с Россией или Беларусью, чтобы что-то упростить. По его словам, в кулуарах, возможно, подобное обсуждается.
— Руководство Международной ассоциации воздушного транспорта в том числе говорит о ненужности ограничений, от которых страдают бизнес и люди. Но пока так.