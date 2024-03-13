75-летний митрополит Мефодий продолжит управлять Пермской епархией

— Члены Синода заслушали прошение митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и по итогам обсуждения постановили благословить ему продолжить управление Пермской епархией, — отметили на официальном сайте Московского патриархата.