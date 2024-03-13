75-летний митрополит Мефодий продолжит управлять Пермской епархией

Недавно отметивший 75-летие митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий продолжит управлять краевой епархией. Такое решение было принято 12 марта, сообщается на официальном сайте Московского патриархата РПЦ.
— Члены Синода заслушали прошение митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и по итогам обсуждения постановили благословить ему продолжить управление Пермской епархией, — отметили на официальном сайте Московского патриархата.
Мефодий получил титул митрополита Пермского и Кунгурского в 2014 году. Кроме того, с 2010 года он возглавляет Пермскую духовную семинарию.