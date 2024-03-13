«Будет высокая явка»: доцент БФУ им. Канта — о грядущих президентских выборах

«Я думаю, что к этим выборам будет огромный интерес у избирателя. В связи с этим и думаю, что будет высокая явка — 70 и даже более процентов. Люди придут на выборы, потому что к президентским выборам очень высокий интерес всегда. Люди идут и пытаются показать не только своё мнение, но и поддержку».