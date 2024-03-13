«Будет высокая явка»: доцент БФУ им. Канта — о грядущих президентских выборах

На предстоящих выборах президента РФ россияне покажут очень высокую явку. Такое мнение в разговоре с «Клопс» выразил кандидат социологических наук, доцент Высшей школы философии, истории и социальных наук БФУ им. Канта Михаил Берендеев.
«Я думаю, что к этим выборам будет огромный интерес у избирателя. В связи с этим и думаю, что будет высокая явка — 70 и даже более процентов. Люди придут на выборы, потому что к президентским выборам очень высокий интерес всегда. Люди идут и пытаются показать не только своё мнение, но и поддержку».
По мнению доцента, на предстоящем голосовании общество может показать консолидацию, проголосовать за президента, который в ближайшие 6 лет представит страну на международной арене.
«Россия как страна выросла, она взрослая, и это другое совершенно государство, которое может сегодня предъявить достаточно сильный голос на международной арене. Поэтому я думаю, что выборы пройдут под знаком такой консолидации», — пояснил собеседник «Клопс».
Социолог отметил, что отдать свой голос — это часть гражданского долга, а те, кто не ходит на выборы, не могут потом рассуждать о поступках действующей власти или других избирателей.