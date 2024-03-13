Путин: Запад привык набивать брюхо плотью, но бал вампиров заканчивается

Президент затронул эту тему, рассказывая о том, что «золотой миллиард» 500 лет «паразитировал на других народах». Они «рвали на части несчастные народы Африки», а также эксплуатировали Латинскую Америку и страны Азии. По мнению главы государства, им этого никто не забыл. Как считает Путин, эти пострадавшие народы связывают борьбу России «за независимость и истинный суверенитет… со своими чаяниями на свой собственный суверенитет и независимое развитие».