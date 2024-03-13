«Не ждите, пока растает»: снег в Челябинской области будут убирать по поручению губернатора

Алексей Текслер напомнил, что зима в этом году была снежная и сейчас остается много проблем с доступом людей к зданиям. «Тротуары, подходы к избирательным участкам, мы это с вами уже не один раз обсуждали, к социальным объектам, проблемы остаются, я вижу из сообщений жителей. Наши общественники тоже подключались, смотрели. Травматизм… Коллеги, я обращаю ваше внимание, соберитесь, решите эту проблему. Не надо ждать, пока растает», — обратился к чиновникам глава Челябинской области.