Общественный совет Молдовы требует пересмотра решения о переименовании молдавского языка

Конституционный суд (КС) Молдовы признал 11 марта законной замену словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык» во всем законодательстве, в том числе в Конституции. По мнению судей, поправки в ст. 13 Конституции Молдовы о названии государственного языка — «технические» и были внесены в соответствии с предыдущими решениями Конституционного суда.
«Данное решение Конституционного суда РМ противоречит историческим фактам образования и развития молдавского языка, имеющего многовековую историю, подтвержденную официальными научными исследованиями и историческими документами».
В Общественном совете Молдовы также указывают на VI раздел Основного закона Молдовы, «где однозначно обозначено, что Конституция не может быть изменена органическим законом». Отмечается, что такой подход к изменению Основного закона «может стать опасным прецедентом».
«Общественный совет Молдовы настаивает на том, что данное решение Конституционного суда РМ противоречит государственным интересам Молдовы и является серьезным нарушением исторической справедливости. Требуем немедленного пересмотра данного решения с учетом правовых норм, исторических фактов и национальных интересов Республики Молдова».
Общественный совет Молдовы был основан 11 ноября 2020 года, в его состав входят руководители и эксперты из более 50 авторитетных общественных и этнокультурных организаций республики, а также специалисты в области экономики, образования, права, международных отношений, прав человека, молодежные лидеры, представители духовенства и СМИ. Деятельность организации направлена на обсуждение и выработку общественной позиции по наиболее значимым вопросам государственного развития страны в различных областях.