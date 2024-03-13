Общественный совет Молдовы требует пересмотра решения о переименовании молдавского языка

Общественный совет Молдовы был основан 11 ноября 2020 года, в его состав входят руководители и эксперты из более 50 авторитетных общественных и этнокультурных организаций республики, а также специалисты в области экономики, образования, права, международных отношений, прав человека, молодежные лидеры, представители духовенства и СМИ. Деятельность организации направлена на обсуждение и выработку общественной позиции по наиболее значимым вопросам государственного развития страны в различных областях.