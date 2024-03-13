Вопрос требует регионального решения: глава Калининграда — о подтоплениях улиц

«С учётом всех тех событий, которые были связаны с подтоплениями в январе-феврале, администрация на уровне правительства и губернатора проводит рабочие совещания, которые должны завершиться к концу марта. Будет выработан подход, вопрос связан с уходом поверхностных вод. Потому что наша ливневая канализация попадает в федеральный водоток».