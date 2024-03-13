Вопрос требует регионального решения: глава Калининграда — о подтоплениях улиц

В Калининграде разрабатывают меры по борьбе с подтоплением улиц. Об этом заявил глава города Алексей Аминов во время профильной комиссии горсовета в среду, 13 марта.
«С учётом всех тех событий, которые были связаны с подтоплениями в январе-феврале, администрация на уровне правительства и губернатора проводит рабочие совещания, которые должны завершиться к концу марта. Будет выработан подход, вопрос связан с уходом поверхностных вод. Потому что наша ливневая канализация попадает в федеральный водоток».
По словам главы Калининграда, в итоге разработают комплексное решение по проблеме, администрация представит программу и сроки устранения подтоплений в ближайшее время.
Минувшей зимой в Калининграде периодически подтапливало улицы города, а также дома.