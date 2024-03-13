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«Не мое время»: Анна Терешкова рассказала, будет ли участвовать в выборах мэра Новосибирска

Анна Терешкова рассказала, будет ли участвовать в выборах мэра Новосибирска.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова не планирует подавать документы на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра. О своем решении она сообщила в ходе беседы с КП-Новосибирск.

— Нет, не планирую, — ответила вице-мэр.

В ходе телефонного разговора Анна Терешкова рассказала, что раньше хотела занять пост главы Новосибирска. Однако сейчас наступило «не ее время».

Напомним, подача заявок на конкурс активно ведется. В настоящее время заявки подали шесть человек. Только за 12 марта список пополнился на три кандидата.