Балицкий объявил 15 марта нерабочим днем в связи с выборами президента России

«С целью обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Запорожской области, в связи с проведением выборов президента Российской Федерации подписал указ об установлении нерабочим днем 15 марта», — написал Балицкий.
Явка на досрочном голосовании на выборах президента России в Запорожской области составила 36,22%. Голосование в регионе стартовало 25 февраля, 11 марта проходил второй этап, голоса отдавали жители сельских населенных пунктов. Избирательные участки в регионе откроются 17 марта.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.