Балицкий объявил 15 марта нерабочим днем в связи с выборами президента России

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил пятницу, 15 марта, нерабочим днем в регионе в связи с проведением выборов президента России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.