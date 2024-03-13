Губернатор Иркутской области обратился к жителям региона перед выборами

Глва Приангарья Игорь Кобзев призвал жителей региона принять участие в выборах президента России. Голосование пройдет 15, 16 и 17 марта. В регионе будет действовать 1917 избирательных участков, отдать свой голос можно с 08.00 до 20.00, пишет ИА IrkutskMedia.
«Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие друзья! С 15 по 17 марта в нашей стране пройдет одно из самых главных событий — выборы президента России. Это событие, от исхода которого зависит если не всё, то многое. Каким курсом пойдет наша страна дальше, какое место мы займем на международной арене, как будем развиваться внутри страны. Кто встанет во главе большого корабля под названием Россия — это сегодня зависит от каждого из нас», — начал свою речь губернатор.
Он отметил, что не стоит думать, что все решено и считать, что страна большая — «проголосуют и без меня». Игорь Кобзев подчеркнул, что такой подход является неправильным, и гражданский долг каждого — прийти на избирательные участки и отдать свой голос лично и осознанно.
«Отдать свой голос за Россию будущего. За Россию, которую никто никогда не сломит. Россию сильную и уверенную. Выборы — это то, что касается нас напрямую. Каждого из нас. Важен каждый голос. Ради нашего будущего. Ради будущего наших детей и внуков. Сегодня мы вместе пишем новую историю нашей великой страны. А Иркутская область — большая и важная ее часть. Мы всегда были экономическим драйвером на востоке Сибири. Комсомольские стройки, ГЭС, БАМ — сегодня, как и в советские времена мы активно развиваем нашу промышленность, наращиваем потенциал. И все это ради процветания нашей великой страны».
Глава региона также обратил внимание на то, что сегодня перед государством и всеми его гражданами стоят новые вызовы — защита суверенитета страны, в том числе технологического, сохранение исторической памяти и культурного наследия. И именно поэтому сегодня как никогда важно единение.
«Ради нашего общего будущего. Ради тех парней, кто сегодня защищают рубежи нашей родины. Приходите на выборы президента. Важен каждый голос», — заключил Игорь Кобзев.
Напомним, что голосование состоится 15, 16 и 17 марта.