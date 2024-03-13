Губернатор Иркутской области обратился к жителям региона перед выборами

«Отдать свой голос за Россию будущего. За Россию, которую никто никогда не сломит. Россию сильную и уверенную. Выборы — это то, что касается нас напрямую. Каждого из нас. Важен каждый голос. Ради нашего будущего. Ради будущего наших детей и внуков. Сегодня мы вместе пишем новую историю нашей великой страны. А Иркутская область — большая и важная ее часть. Мы всегда были экономическим драйвером на востоке Сибири. Комсомольские стройки, ГЭС, БАМ — сегодня, как и в советские времена мы активно развиваем нашу промышленность, наращиваем потенциал. И все это ради процветания нашей великой страны».