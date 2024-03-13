Шор — о возможном лишении его гражданства Молдовы: больше жести, больше безумия

«Господа из правящей партии. Хочу вам сказать большое и искреннее спасибо. Вы настолько меня боитесь, что готовы на любые безумства: оболгать, посадить, отобрать гражданство. Что ж, ваш страх мне очень понятен. Что еще придумаете? Совершенно безвозмездно предлагаю вам следующие пустые, но вполне громкие угрозы. Сжечь на костре, расстрелять из гранатомета, уничтожить мой дом с помощью ковровой бомбардировки. Больше жести, больше безумия — так победим».