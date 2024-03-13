Шор — о возможном лишении его гражданства Молдовы: больше жести, больше безумия

«Господа из правящей партии. Хочу вам сказать большое и искреннее спасибо. Вы настолько меня боитесь, что готовы на любые безумства: оболгать, посадить, отобрать гражданство. Что ж, ваш страх мне очень понятен. Что еще придумаете? Совершенно безвозмездно предлагаю вам следующие пустые, но вполне громкие угрозы. Сжечь на костре, расстрелять из гранатомета, уничтожить мой дом с помощью ковровой бомбардировки. Больше жести, больше безумия — так победим».
Ранее в среду стало известно, что Национальная молдавская партия, лидером которой является Драгош Галбур, обратилась к президенту страны Майе Санду с требованием отозвать гражданство Республики Молдова у экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка и главы запрещенной в республике партии «Шор» Илана Шора.
В качестве основания в партии указывают «преступную деятельность обоих, включая создание и управление преступной организацией, мошенничество и отмывание денег, что нанесло существенный ущерб государству».
Практически сразу же последовал ответ главы президентской администрации Адриана Бэлуцела, он отметил, что поданное обращение будет рассмотрено, и не исключено, что гражданство будет отозвано.