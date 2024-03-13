В Нижегородской области ждут трудовых мигрантов из государства Шри-Ланка

Скоро на одно из предприятий Дзержинска приедут работать 120 граждан государства Шри-Ланка, заявила на конференции «Пути решения проблемы нехватки трудовых ресурсов на нижегородских предприятиях в современных условиях» 13 марта генеральный советник АНО «ОКА» (областное кадровое агентство) Мария Устинова.
По словам специалиста, привлечение рабочих мигрантов из островного государства ведется по договору с государственным агентством по кадрам (Sri Lanka Foreign Employment Agency) под наблюдением посольства Шри-Ланки. Первая группа из примерно 60 человек уже работает в Дзержинске на швейном производстве. Прибытие еще 120 работниц ожидается в ближайшее время.
— Сейчас меняется структура рабочей миграции. Привычные для России мигранты из Средней Азии больше стремятся найти работу на арабском Востоке. Поэтому кадровики внимательно наблюдают за Индией, Шри-Ланка, Мьянмой. У жителей этих стран совершенно нормальным считается на 2−3 года уехать на заработки, чтобы потом вернуться домой с накопленным капиталом, — объяснила Мария Устинова.
Эксперт считает, что мигранты из этих стран будут привлекаться в основном к швейному производству, в АПК и на стройки, поскольку за границу едут работать в основном малоквалифицированные работники.
Напомним, граждане 158 стран встали на миграционный учет в Нижегородской области в 2023 году.