В Нижегородской области ждут трудовых мигрантов из государства Шри-Ланка

По словам специалиста, привлечение рабочих мигрантов из островного государства ведется по договору с государственным агентством по кадрам (Sri Lanka Foreign Employment Agency) под наблюдением посольства Шри-Ланки. Первая группа из примерно 60 человек уже работает в Дзержинске на швейном производстве. Прибытие еще 120 работниц ожидается в ближайшее время.