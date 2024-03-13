Алексея Текслера наградили за вклад в укрепление обороны

В Челябинской области еще в самом начале СВО построили лагерь для боевого слаживания мобилизованных. Кроме того, в регионе обновили военный госпиталь, все военкоматы перевели в цифровой режим работы. А еще был построен Центр поддержки и реабилитации участников СВО.