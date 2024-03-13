Алексея Текслера наградили за вклад в укрепление обороны

Алексей Текслер получил медаль и грамоту из рук врио начальника штаба ЦВО Александра Линькова. По данным пресс-службы правительства Челябинской области, поводом для присуждения наград стали заслуги главы региона во вклад в оборону страны.
На заседании Алексей Текслер напомнил, что перед Южным Уралом всегда стояли задачи по обеспечению обороноспособности страны. Еще в военные годы в регион перевезли многие крупные предприятия. Также больше 80 лет назад в области появился Уральский добровольческий танковый корпус.
В настоящее время промышленники Южного Урала снова решают задачи оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях региона выпускают современную военную технику и вооружения. По словам Алексея Текслера, с началом СВО производственные объемы только выросли.
«На многих оборонных предприятиях объемы государственного оборонного заказа увеличились кратно. Все мощности загружены, наши предприятия работают в три смены. Мы приняли комплекс мероприятий по привлечению в сферу ОПК новых квалифицированных кадров», — подчеркнул глава региона.
В Челябинской области еще в самом начале СВО построили лагерь для боевого слаживания мобилизованных. Кроме того, в регионе обновили военный госпиталь, все военкоматы перевели в цифровой режим работы. А еще был построен Центр поддержки и реабилитации участников СВО.