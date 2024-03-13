Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе со Словакией

«Несколько десятков фермеров поставили кордон на дороге недалеко от пункта пропуска Барвинек и не пропускают грузовые автомобили как на въезд, так и на выезд из Польши», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, не пропускают через границу только грузовики, зарегистрированные за пределами Европейского союза.
«Автомобили с номерами ЕС проезжают свободно, а с номерами Украины, Молдавии и других стран, вынуждены разворачиваться», — сказал очевидец.
По его словам, на месте присутствует полиция, которая не препятствует происходящему.
Ранее сообщалось, что польские фермеры в воскресенье намерены заблокировать границу с Германией.
С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.