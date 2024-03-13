Квадрокоптеры, антидроновые ружья, планшеты: в зону СВО доставили гуманитарную помощь из Нижегородской области

Из Нижегородской области в зону СВО доставили очередную партию гуманитарной помощи, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе Дома народного единства.
Координационный центр сформировал груз по заявкам из воинских частей. Наиболее востребованы различная техника и вещи для обустройства солдатского быта.
«Важный гуманитарный груз отправили по запросам подразделений, где служат нижегородцы. С дополнительной помощью парням будет проще выполнять боевые задачи и обустраивать свой быт. Гуманитарный груз включает в себя антидроновые ружья, квадрокоптеры, планшеты, генераторы, бензопилы, спальники, маскировочные сети», — сказал руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.
Груз уже доставлен по назначению, и бойцы, которые находятся сейчас в зоне боевых действий, поблагодарили земляков за постоянную поддержку.
С начала специальной военной операции правительство Нижегородской области и координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, отправили более 500 конвоев с 3 830 тоннами гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона.