Квадрокоптеры, антидроновые ружья, планшеты: в зону СВО доставили гуманитарную помощь из Нижегородской области

С начала специальной военной операции правительство Нижегородской области и координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, отправили более 500 конвоев с 3 830 тоннами гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона.